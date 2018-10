Να σημειωθεί ότι το βραβείο «People's Choice» 2018 της CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals) δίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των πολιτών όλου του κόσμου οι οποίοι επιλέγουν με την ψήφο τους την καλύτερη τουριστική ταινία για το 2018. H CIFFT διοργανώνει 18 Φεστιβάλ τουριστικών κινηματογραφικών ταινιών σε όλο τον κόσμο, στοχεύοντας στην προώθηση της αριστείας ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες που παράγονται για την προώθηση ενός προορισμού ή ενός τουριστικού προϊόντος. Το Grand Prix CIFFT γιορτάζει 30 χρόνια επιβράβευσης και προβολής των καλύτερων ταινιών τουρισμού στον κόσμο.

