Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum (MRH), το οποίο έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 17-19 Οκτωβρίου 2018. Πρόκειται για το σημαντικότερο Φόρουμ για επενδύσεις στον Τουρισμό και τα ακίνητα στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο του οποίου οριστικοποιούνται μεγάλες συμφωνίες κάθε χρόνο. Πλήθος διεθνών επενδυτών, κατασκευαστών, ξενοδόχων, διεθνών αλυσίδων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, συμμετείχαν σε ένα πυκνό πρόγραμμα ομιλιών και εκδηλώσεων δικτύωσης. Το Φόρουμ πραγματοποιείται από την αμερικανική εταιρεία QUESTEX Hospitality Group, ως μέρος μιας αλυσίδας γνωστών επενδυτικών φόρα που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ. Φέτος, στο MRH συμμετείχαν περί τα 400 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτές από 35 χώρες, με κεφάλαια υπό διαχείριση που ξεπερνούν το μισό τρισ. $.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, διεκδίκησε και κατάφερε να φέρει τη διοργάνωση αυτή για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ως εκ τούτου συμμετείχε ως εθνικός υποστηρικτής (country patron) του Φόρουμ με ειδικά διαμορφωμένο booth όπου παρουσιαζόταν η επενδυτική πρόταση της Ελλάδας στον τουρισμό και ειδικά στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά θέρετρα.

Στο συνέδριο ακούστηκαν οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις υψηλά ιστάμενων εκπροσώπων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων και funds, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν και να τονίσουν τις εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης της Μεσογείου αλλά και της Ελλάδας ειδικότερα. Μεταξύ αυτών να αναφερθούν ενδεικτικά οι κ.κ. Christian Giraud, SVP Development Europe της Accor Hotels, Neil Kirk Principal της Henderson Park, Tina Yu, Senior Vice President της KSL Capital Partners, Geoff Ballotti, President & CEO της Wyndham Hotel Group, Gregory Lanter, Member of the Executive Committee - Chief Development and Construction Officer της Club Med, Seelye Arms, Vice President, Starwood Capital Group κ.α.

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, ανοίγοντας τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου τόνισε ότι: «η Ελλάδα σήμερα είναι η πιο ελκυστική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη για ξενοδοχειακές και τουριστικές επενδύσεις, για την ανάπτυξη νέων resorts και του τουριστικού real estate. Mε τις πρωτόγνωρες τουριστικές επιδόσεις και συνεχή ετήσια που εξασφαλίσαμε, και την δυναμική εξωστρέφειά μας ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός 365 ημέρες το χρόνο, προσελκύσαμε την προηγούμενη τριετία περισσότερα από 350 επενδυτικά σχέδια σε ξενοδοχεία και resorts 4 και 5 αστέρων, δυναμικότητας άνω των 300 κλινών. Μετά από πρόσκλησή μας, κορυφαίοι Όμιλοι του εξωτερικού διερευνούν τις νέες επωφελείς ευκαιρίες και δρομολογούν σημαντικά σχέδια είτε να εισέλθουν στην ελληνική τουριστική αγορά ή να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους. Έχουμε δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό και φιλικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πλαίσιο, με απλούστευση των αδειοδοτήσεων, λιγότερη γραφειοκρατία και fast-track διαδικασίες, και διευκολύνουμε τους επενδυτές σε όλα τα στάδια για την ολοκλήρωση της επένδυσής τους».

Ο οργανισμός Enterprise Greece είχε την ευκαιρία να συντονίσει roundtable αφιερωμένο στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 50 ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εκπρόσωποι διεθνών αλυσίδων και κατασκευαστές με ενδιαφέρον να αξιολογήσουν τις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας. Στο roundtable τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Γιώργος Κορμάς, CEO, Piraeus Real Estate, Ξενοφών Πετρόπουλος, Director, Horwath HTL, Greece, Μανώλης Σιγάλας, Vice President & Managing Director, Southern Europe, Hill International και Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

Η κυρία Αγγέλα Μιχαλοπούλου, Γενική Διευθύντρια Επενδύσεων του Enterprise Greece, κατά τη διάρκεια του αφιερωμένου στην Ελλάδα roundtable, αναφέρθηκε στην επίτευξη βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στη χώρα. Επίσης, τόνισε την απαράμιλλη δυναμική στον τουρισμό αλλά και τις προφανείς επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας σε ένα κλάδο τόσο σημαντικό για την ελληνική οικονομία, τον μεγάλο αριθμό έργων τα οποία ήδη έχουν λάβει χώρα ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, στα σημαντικά έργα υποδομών τα οποία συμβάλουν στη συνολική αναβάθμιση της χώρας ως επενδυτικό προορισμό. Τέλος, έκανε αναφορά στις δυνατότητες αξιοποίησης του επιτυχημένου Ελληνικού Προγράμματος Golden Visa. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι συνομιλητές του roundtable εστιάστηκαν στην αυξανόμενη δυναμική του τουρισμού, με κύρια σημεία την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση τουριστών υψηλότερης εισοδηματικής αξίας, την αύξηση των μέσων ημερήσιων δαπανών και το άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών. Επίσης, αναφέρθηκαν στις δυνατότητες και τους τρόπους αξιοποίησης ακινήτων που προσφέρονται μέσω ιδιωτικών τραπεζών, τις ευκαιρίες συνεργασιών ελλήνων και ξένων, αλλά και τη μεγάλη κινητικότητα στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων.

Επιπλέον, να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τα στελέχη του Οργανισμού Enterprise Greece πραγματοποίησαν 55 κατ' ιδίαν συναντήσεις με στελέχη εταιρειών από την Ισπανία, την Γαλλία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, στις οποίες στόχος ήταν η παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα στους κλάδους του τουρισμού και των ακινήτων αλλά και οι υπηρεσίες matchmaking μεταξύ ξένων και ελληνικών εταιρειών που προσφέρει ο Οργανισμός. Αξίζει να αναφερθεί πως το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εστιάστηκε κυρίως στη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων (luxury hotel segment) και των serviced apartments, ενώ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων για εξεύρεση τοπικών συνεργασιών οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο δραστηριοποίησής τους στην Ελλάδα στο άμεσο διάστημα.

Αναμφισβήτητα, η διοργάνωση του συγκεκριμένου φόρουμ στην Ελλάδα ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς η χώρα προσέλκυσε ένα τόσο σημαντικό επενδυτικό κοινό και προέβαλε τις θετικές τάσεις ανάπτυξης του κλάδου του Τουρισμού. Ακολουθούν δηλώσεις εκ μέρους των διοργανωτών και άλλων συμμετεχόντων:

Ο κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise Greece δήλωσε σχετικά: ‘’Το MR&H, μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση, έχοντας καθιερωθεί ως το μόνο συνέδριο στη Μεσόγειο που επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε θέρετρα, ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα δεν μπορούσε να λείπει από τη χώρα μας. Είναι φανερό, πως η χώρα έχοντας μια απαράμιλλη δυναμική στον τουρισμό, διψάει για τέτοιου είδους υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, οι οποίες αφενός της προσδίδουν την προβολή που της αναλογεί, και αφετέρου την τοποθετούν ψηλά στον χάρτη προσέλκυσης κεφαλαίων. Εξαιρετική δε οφείλω να ομολογήσω, ήταν και η ανταπόκριση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία αποδεδειγμένα πια στέκεται στο ύψος των εξελίξεων, είναι πιο σοφή, εκλεκτική αλλά και εξωστρεφής, ανοικτή σε δυναμικές συνεργασίες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανόρθωση της οικονομίας της χώρας μας.’’

Ο κ. Alexi Khajavi, Διευθύνων Σύμβουλος, EMEA Hospitality + Travel Group, Questex δήλωσε: “Η Μεσόγειος συνεχίζει να προσφέρει πραγματική αξία στους επενδυτές του κλάδου του τουρισμού και των ακινήτων και αυτό ήταν φανερό σε όλες τις συνεδρίες και συνομιλίες του φόρουμ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Δημιουργήσαμε μια ισχυρή διοργάνωση που συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που εμπλέκονται σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και είμαι ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα. Ένα κοινό σημείο, το οποίο επανειλημμένα αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα, ήταν η άνοδος της μεσαίας τάξης η οποία, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει αυξανόμενα ποσά διαθέσιμου εισοδήματος. Τα ταξίδια και ο τουρισμός διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για αυτή την ομάδα των καταναλωτών και διεκδικεί το συνεχές ενδιαφέρον τους.”

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wyndham Hotels & Resorts EMEA, δήλωσε: «Με ζωντανές πόλεις, με εμπνευσμένες τέχνες, με μαγευτικούς προορισμούς αναψυχής με πλούσιο πολιτισμό, η περιοχή της Μεσογείου είναι ένας θησαυρός από συναρπαστικούς προορισμούς. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μια τόσο ισχυρή και αυξανόμενη παρουσία στη Μεσόγειο και προσβλέπουμε στη συνεχή ανάπτυξή μας στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρευρεθήκαμε στο φετινό Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum στην Αθήνα. Η εκδήλωση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για συναντήσεις και για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με συνεργάτες και φίλους για μια τόσο υποσχόμενη αγορά, όπως αυτή της Μεσογείου.»