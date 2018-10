Οι κυριότεροι προορισμοί ήταν η Αθήνα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κρήτη. Για την ελληνική αγορά, δημοφιλείς προορισμοί είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ναύπλιο η Χώρα της Τήνου και τα Χανιά. To Σεπτέμβριο του 2018, η Αθήνα παρουσίασε αύξηση τιμών σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων με εξαίρεση την κατηγορία 1-2 αστέρων. Η Βαρκελώνη παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες. Στη Ρώμη παρατηρήθηκε μείωση στις κατηγορίες 5 και 4 αστέρων ενώ οι κατηγορίες 3 και 1-2 αστέρων παρέμειναν αμετάβλητες. Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Βαρκελώνη με 322 € (384 € το 2017), ενώ στη Ρώμη η τιμή ανέρχεται στα 311 € (318 € το 2017).

More in this category: