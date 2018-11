Με βασική αποστολή τη σταδιακή καθιέρωση της Αθήνας ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για επισκέπτες, κατοίκους, επαγγελματίες και επενδυτές, ο δήμος Αθηναίων, ο ΣΕΤΕ, η AEGEAN και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σύμπραξη, πρωτόγνωρη για την ελληνική πραγματικότητα, δημιουργώντας το This is Athens & Partners.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση για την παρουσίαση της σύμπραξης, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος και ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), Αλέξης Γαληνός, απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης με στόχο τη διεύρυνση του This is Athens & Partners και κατ’ επέκταση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τoυ αποτυπώματός στην οικονομία επισκεπτών της πόλης.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο, τριετές αναπτυξιακό πλάνο ύψους 15 εκ. ευρώ, η σύμπραξη This is Athens & Partners θα αναλάβει το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων τόσο για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του προορισμού Αθήνα όσο και για την αποτελεσματική προώθηση της πόλης στις μεγάλες τουριστικές αγορές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται σημαντικά οφέλη ευρύτερα για την Αθήνα και την οικονομία επισκεπτών της πόλης, τα οποία θα προκύψουν από την ανταλλαγή, την κινητοποίηση και ενεργοποίηση γνώσης και πόρων από ενδιαφερόμενους φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η επισκεψιμότητα στην Αθήνα, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Το αναπτυξιακό πλάνο, που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας που υπέγραψαν οι εταίροι του This is Athens & Partners, χωρίζεται σε τρεις άξονες δράσεων:

1ος Άξονας: Ανάπτυξη του Προορισμού (Destination Development) με επενδύσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών για το διεθνές και εγχώριο κοινό. Μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα ΠΟΛΗ², δρομολογούνται ήδη 22 παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της εικόνας της πόλης με το «πρασίνισμα» κτιρίων, την εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και με εφαρμογές φωτισμού σε πολλές γειτονιές της Αθήνας, ενώ ανακαινίζονται και ανοίγουν 18 κλειστά καταστήματα σε συμβολικά σημεία της πόλης. Αντίστοιχη παρέμβαση μεγάλης κλίμακας έχει σχεδιαστεί για την οδό Σταδίου με στόχο την αισθητική της αναβάθμιση και την ουσιαστική επανεκκίνηση της εμπορικής της δραστηριότητας. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση της εικόνας του ιστορικού κέντρου με ένα διετές πρόγραμμα antitagging, ενώ το 2020 θα υποστηριχθεί από το This is Athens & Partners ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων γύρω από τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, που θα απευθύνεται σε Αθηναίους και σε επισκέπτες που θέλουν να ανακαλύψουν το σύγχρονο πρόσωπο της Αθήνας.

2ος άξονας: Προβολή και προώθηση του Προορισμού (Destination Marketing) με τη διαμόρφωση και επικοινωνία της ταυτότητας της Αθήνας. Το This is Athens & Partners θα συνεχίσει, με αυξημένο προϋπολογισμό, να υποστηρίζει με ψηφιακές καμπάνιες την προβολή της Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής που καταγράφει η Αθήνα ως κορυφαίος προορισμός για όλο το χρόνο. Μέσα από τις νέες καμπάνιες που θα «τρέξουν» από την άνοιξη του 2019, αναμένεται να προσεγγιστούν 120 εκ. πολίτες από χώρες που αποτελούν σημαντικές τουριστικές αγορές, και εκτιμάται ότι θα φέρουν επιπλέον, τουλάχιστον 200.000 νέους επισκέπτες στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει 100 εκ. έσοδα για την τοπική οικονομία και 5.000 άμεσες ή έμμεσες νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων, το οποίο βραβεύτηκε φέτος ως το κορυφαίο στην Ευρώπη, υλοποιείται πλάνο τριετίας για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού διεθνών συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων στην Αθήνα.

3ος άξονας: Διαχείριση του Προορισμού (Destination Management) με τον συντονισμό φορέων για τη δημιουργία ενιαίας εμπειρίας επισκεπτών. Οι δράσεις θα εστιάσουν στην υποδοχή των επισκεπτών της Αθήνας με τη λειτουργία καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους δύο σημείων ενημέρωσης (info points), μέσα από το οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να λαμβάνει τις σωστές πληροφορίες για την πόλη και τις εμπειρίες της. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται συστηματικά το δίκτυο Αθηναίων εθελοντών που έχει ήδη δημιουργηθεί ώστε οι εθελοντές να υποδέχονται επισκέπτες προσφέροντας δωρεάν θεματικές περιηγήσεις στην πόλη.

Το αναπτυξιακό πλάνο του This is Athens & Partners θα συντονίζεται κεντρικά από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) και θα υλοποιείται σε συνεργασία με την Marketing Greece του ΣΕΤΕ και το Athens Partnership, που διαχειρίζεται τις δωρεές για τον δήμο Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, τόνισε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Αθήνα. Συνεχίζοντας το επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας που οδήγησε στην τουριστική αναγέννηση της πόλης, πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μαζί με τους εταίρους μας, δημιουργούμε μια πρωτόγνωρη σε μέγεθος σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη της Αθήνας που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Κι αν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα που υπερβαίνει την πρωτοβουλία αυτή είναι ότι μόνο μέσα από τις συνέργειες μπορούμε ως χώρα να κάνουμε υπερβάσεις και να προχωράμε μπροστά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, ανέφερε: «Tο όραμα για το μέλλον του τουρισμού ξεπερνά το μέγεθος των αφίξεων και τη μονοδιάστατη καταγραφή των εσόδων. Έχει να κάνει με την οργάνωση του τουριστικού προϊόντος και το θετικό αποτύπωμα σε έναν τόπο και στην κοινωνία. Η χάραξη τουριστικής στρατηγικής οφείλει πλέον να αρχίζει και να τελειώνει με την προσαρμογή στη νέα εποχή και στις σύγχρονες τάσεις που απαιτούν συνεργασίες και συνέργειες. Άλλωστε είναι ρόλος του ΣΕΤΕ ως κοινωνικός εταίρος να δημιουργεί και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στον τομέα, την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Επιπλέον, με την ίδρυση της Marketing Greece, το 2013, αυτό ακριβώς κάναμε, σε μια εποχή που η Αθήνα το είχε ανάγκη. Συνέργεια και συνεργασία για εμάς σημαίνει να συμπληρώσουμε με τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα και να δρούμε αθροιστικά με τις ενέργειες πολιτείας και τοπικών αρχών στη διεθνή προβολή της χώρας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε καταλάβει ότι η συνεργασία φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τις μεμονωμένες ενέργειες. Η συνεργασία μας «τρέχει» τα τελευταία τρία χρόνια καλά και σήμερα εδώ για εμένα είναι σημαντικά τρία σημεία: πρώτον ότι ξαναδεσμευόμαστε ότι συνεχίζουμε για άλλα τρία χρόνια, δεύτερον ότι θεσμοθετείται πια η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ της Marketing Greece, του ΣΕΤΕ με το This is Athens, ώστε να μην κάνουμε διπλές προσπάθειες με τα λίγα χρήματα που έχουμε προς διαχείριση. Και το τρίτο το ότι ζητήσαμε τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών. Και είναι σημαντικό να πω ότι δεν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε το δικό μας logo μας κάτω από τη σύμπραξη, θα πρέπει να μείνει μόνο η Αθήνα. Και το ευχάριστο είναι ότι ήδη τρεις φορείς σημαντικοί για την πόλη της Αθήνας, η Λάμψα Α.Ε. ιδιοκτήτρια του King George και της Μεγάλης Βρετανίας, η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E. ιδιοκτήτρια του Hilton και η Lamda Development η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει το Ελληνικό και λειτουργεί και δύο πολύ μεγάλα malls στην Αθήνα, αποφάσισαν να είναι και αυτοί φορείς στήριξης του This is Athens & Partners. Είναι πιο σημαντικό ακόμη και από τη συνεργασία με το δημόσιο για εμένα να δω 15, 20, 30, 40 επιχειρηματίες, που έχουν να κάνουν με τις υποδομές της πόλης, το λιμάνι, άλλα μεγάλα ξενοδοχεία και υπηρεσίες να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα και να κάθονται σε ένα τραπέζι, να συνεισφέρουν οικονομικά όχι επειδή κάποιος τους υποχρεώνει αλλά επειδή επιλέγουν να συντονίζονται για το τι μπορούν να κάνουν για αυτή την πόλη με μία κοινή ευθύνη.»

Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, δήλωσε: «Πιστεύω πως κάθε ευρωπαϊκή πόλη ή πρωτεύουσα χρειάζεται έναν μηχανισμό για τη συνολική διαχείριση του προορισμού - και ένας τέτοιος μηχανισμός πρέπει απαραίτητα να βασίζεται στη συνεργασία, έννοια που είναι άλλωστε εγγεγραμμένη στο DNA του αεροδρομίου. Αυτό είναι και το πνεύμα του This is Athens & Partners, στο οποίο συστρατευθήκαμε από την πρώτη στιγμή με το δήμο Αθηναίων και την Aegean. Η συνεργασία μας έχει ήδη αποδείξει ότι έχει πολύ θετική επίδραση για το προϊόν του προορισμού μας και σήμερα καλούμε όλους τους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς να συνεισφέρουν για τον κοινό στόχο μας».

O διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Αλέξης Γαληνός, ο οποίος έκανε και την παρουσίαση του αναπτυξιακού πλάνου του This is Athens & Partners, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το εγχείρημα ξεπερνά την παραδοσιακή έννοια του τουρισμού, τα διοικητικά όρια του δήμου Αθηναίων αλλά και τα όρια της προβολής και μάρκετινγκ της πόλης. Διαμορφώνουμε από κοινού με τους εταίρους μας ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στο οικονομικό αποτύπωμα όσων επισκέπτονται, ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην πόλη. Όλοι όσοι ζούμε στην Αθήνα είμαστε η οικονομία επισκεπτών και σ’ αυτό επενδύει το This is Athens & Partners».