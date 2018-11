Την υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά τίμησε η Ένωση Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ASTA, αποδίδοντάς της τον τίτλο της «πλέον υποστηρικτικής υπουργού Τουρισμού παγκοσμίως για το 2018». Το βραβείο «The Most Supportive Τourism Ministry in the World 2018 « παρέδωσαν στην Ελληνίδα υπουργό ο πρόεδρος της ASTA κ. ZaneKerby και ο αντιπρόεδρος της ASTA, κ. Bob Duglin, σε ειδική εκδήλωση στην Φλόριντα των ΗΠΑ, παρουσία 400 μελών τους, Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων που ειδικεύονται στα οργανωμένα ταξίδια, στον τουρισμό πολυτελείας και στην κρουαζιέρα. Εξήραν την κα Κουντουρά για τη σημαντική συμβολή της ώστε να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες έχουν ήδη αποδώσει.