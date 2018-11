Νέα μεγάλη διάκριση για το σποτ του ΕΟΤ “Greece: 365 - Day Destination”, το οποίο κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο "People´s Choice" Award World´s Best Tourism Film 2018» της CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals).

