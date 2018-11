«Η Ελλάδα δημιουργεί σταδιακά ένα brand name. Αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό, γιατί αν χάσουμε την ευκαιρία θα μπουν άλλοι στη μέση και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπάρχουν, αντί για εμάς» σημειώνει ο κ. Στεργιούλης και υπογραμμίζει ότι η πορεία των εξαγωγών δείχνει ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς αλλά «χρειάζεται και η εξαγωγική επιχείρηση να είναι πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική να έχει την έννοια του κόστους, της σταθερής ποιότητας, της τυποποίησης».

