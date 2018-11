Οι κυρίαρχες παγκόσμιες τάσεις που διαμορφώνουν και θα καθορίσουν το μέλλον της φιλοξενίας στην Ελλάδα, τα νέα ψηφιακά κανάλια πώλησης και διάθεσης του ξενοδοχειακού προϊόντος, καθώς και οι νέες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων, στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας (2nd International Hospitality Forum), που καταξιώνεται πλέον ως ο κορυφαίος θεσμός διαλόγου, ενημέρωσης, πληροφόρησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τον κλάδο στην Ελλάδα.

Το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας, διοργάνωσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος στις 24 Νοεμβρίου 2018 στο Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της Έκθεσης XENIA 2018.

Στα κύρια συμπεράσματα του Forum καταγράφεται ότι η εμπειρία διακοπών στον προορισμό βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ψηφιακής επανάστασης στον τουρισμό, ενώ το προσφερόμενο προϊόν συνεχίζει να αποτελεί το βασικότερο κίνητρο κράτησης στα online κανάλια. Ως εκ τούτου, τα ελληνικά ξενοδοχεία χρειάζεται να αναπτύξουν συνεργασίες τόσο σε επίπεδο touroperators, όσο και σε επίπεδο συμμαχιών με τοπικές επιχειρήσεις για την ανάδειξη του προορισμού, καθώς αυτό -όπως αναφέρθηκε- αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επισημάνθηκε ακόμη ότι η παροχή κατάλληλου περιεχομένου από τα ξενοδοχεία είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη των πωλήσεών τους, όπως επίσης και ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις “εμπειρίες” που μπορεί να προσφέρει, τόσο ο προορισμός, όσο και η ίδια η τουριστική επιχείρηση στους πελάτες της. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι η κατανόηση του προσφερόμενου προϊόντος βρίσκεται στην καρδιά του digital marketing των ξενοδοχείων, ενώ για τη δημιουργία περιεχομένου, μεγάλο ρόλο ενέχει η αξιοποίηση των έτοιμων εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην απεικόνιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων.

Χαιρετισμό στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας απηύθυνε η υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, η οποία αναφέρθηκε στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού και στις νέες επενδύσεις στον κλάδο, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις κύριες πτυχές για το νομοσχέδιο για το Θεματικό Τουρισμό που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή. Παρόν στο Φόρουμ ήταν ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατία, κ. Μάνος Κόνσολας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, αναφέρθηκε στους στόχους διενέργειας του Συνεδρίου, καθώς και στο αποτύπωμα που αφήνει το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας για τον κλάδο της ξενοδοχίας. Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΞΕΕ : «Έχουμε κάθε λόγο, όχι μόνο ως επιχειρηματίες αλλά πρωτίστως ως ενεργοί πολίτες, να βγούμε μπροστά για να διεκδικήσουμε μια Νέα Ελλάδα που θα στηρίζεται πάνω στη Δημιουργικότητα, την Εξωστρέφεια, τη Συνεργασία, την Αμεσότητα και την Αλληλεγγύη. Είναι πέντε πυλώνες πάνω στους οποίους ο τουρισμός έχει δώσει δείγματα γραφής και μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα, στο βαθμό που πάνω σε αυτούς στηριχτεί ένα νέο όραμα της χώρας για τον 21ο αιώνα».

O κ. Βασιλικός τόνισε ότι: «το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίαςσηματοδοτεί τη Δημιουργικότητα. Γι’ αυτό συζητάμε σήμερα εδώ για τις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις. Το ζήτημα των επενδύσεων είναι η καρδιά του συνολικού ζητήματος της ανάπτυξης της χώρας για τα επόμενα χρόνια και οι απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν για να κινηθούμε μπροστά δεν μπορεί να αντιγράφουν το παρελθόν» και συμπλήρωσε: «Το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας σηματοδοτεί επίσης τηνΕξωστρέφεια. Γι’ αυτό έχει αξία να γνωρίζουμε τις παγκόσμιες τάσεις που θα συζητηθούν εδώ σήμερα καθώς η πληροφορία είναι ο πλέον πολύτιμος πόρος της εποχής μας. Η επιτυχία μιας εξωστρεφούς στρατηγικής κρίνεται από το πόσο καλά γνωρίζεις το κοινό το οποίο θέλεις να προσελκύσεις. Αυτή άλλωστε είναι η ουσία του marketing, μόνο που για πρώτη φορά στην ιστορία του, υπάρχουν τόσα διαθέσιμα στοιχεία προς αξιοποίηση». Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΞΕΕ επισήμανε ότι το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας σηματοδοτεί εξ ορισμού τη Συνεργασία αφού αποτελεί πρωτίστως το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των διακεκριμένων ομιλητών «που μας κάνουν τη μεγάλη τιμή να βρεθούν στα πάνελ των συζητήσεών μας και να μοιραστούν με όλους μας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τις έγκυρες πληροφορίες τους, τις τεκμηριωμένες αναλύσεις τους, τις εμπειρίες που τους καταξιώνουν ως κορυφαίους στο χώρο που δραστηριοποιούνται».

Ακολούθως ο κ. Βασιλικός ανέφερε ότι το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας εστιάζει επίσης στην Αμεσότητα. «Στην εποχή του γρήγορου ίντερνετ, όλοι και όλα είναι on line σε real time. Όμωςμέσα στον ψηφιακό κόσμο λειτουργούν και οι πλατφόρμες της λεγόμενης οικονομίας διαμοιρασμού, οι οποίες όταν λειτουργούν χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες τότε εκ των πραγμάτων δημιουργούν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, μείζονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η ασφάλεια, η μεγάλη αύξηση των ενοικίων για τα νοικοκυριά, κλπ. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Κι αυτή τη στάση ευθύνης οι ξενοδόχοι έχουμε αποδείξει έμπρακτα πως την εκφράζουμε με την Αλληλεγγύη. Ως Επιμελητήριο υπηρετούμε και την αλληλεγγύη με τα μέλη μας. Είναι για μας προτεραιότητα να έχει κάθε ξενοδόχος, μικρός ή μεγάλος, σε δημοφιλή ή λιγότερο δημοφιλή προορισμό, τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφόρηση, ενημέρωση και γνώση όπως κάνουμε μέσα από το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας», είπε καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΞΕΕ.

Τα 4 πάνελ του 2nd International Hospitality Forum πλαισίωσαν κορυφαίοι επιχειρηματίες, ξένοι και Έλληνες ειδικοί, εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισμένων συμβουλευτικές εταιρειών. Ειδικότερα, οι 4 ενότητες του 2ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας ήταν οι εξής:

-1ο Πάνελ: «Επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο: Τάσεις και Εμπόδια» με ομιλητές τους:

Ανδρέα Ανδρεάδη: CEO Sani/Ikos Group

Σπύρο Σπυρόπουλο: Senior Advisor, Oaktree Capital Management

Στέλιο Κουτσιβίτη: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Astir Palace Vouliagmenis S.A.

-2ο Πάνελ: «Data is the new Oil: Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών και την αύξηση των ξενοδοχειακών εσόδων» με ομιλητές τους:

Peter O’ Connor: Senior Market Analyst, Phocuswright

Daniel Craig: Vice President of Marketing, ReviewPro

Renzo Iorio: COO Italy and Greece, AccorHotels

-3ο Πάνελ: «Getting Digital: Αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά κανάλια πώλησης και διάθεσης του ξενοδοχειακού προϊόντος» με ομιλητές τους:

Ruairidh Roberts: Industry Head for Travel, Google

Βασιλική Μαυροκέφαλου: Director Market Management Greece, Cyprus & East Adriatic, Expedia Group

Andrea Birner: Managing Director, Inova Hospitality

-4ο Πάνελ: «Οικονομία Διαμοιρασμού: Τι μπορούν να μάθουν τα ξενοδοχεία από τον ανταγωνισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων» με ομιλητές τους:

Cindy Y. Heo: Associate Professor, École Hôtelière de Lausanne

Stephan Gerhard: Co-Founder/Member of the Board, 25 Hours Hotels

Jérôme Lassara: VP Development South Europe, AccorHotels

Andrea Kouka: Senior Manager, Luxury EMEA, Hilton.

Τις εργασίες του Φόρουμ, παρακολούθησαν εκπρόσωποι των κύριων φορέων του τουρισμού, 500 και πλέον ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που είχαν άμεση επαφή και ενεργό διάλογο με εκπροσώπους κορυφαίων brands(Google, Expedia Group), μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων (Four Seasons, Hilton, AccorHotels, Sani/Ikos Group, κα), της ακαδημαϊκής κοινότητας (École Hôtelière de Lausanne) και του χώρου των συμβουλευτικών επιχειρήσεων (ReviewPro, Phocuswright, 25hours Hotels).

Χρυσός Χορηγός του 2nd International Hospitality Forum ήταν η ΧΕΝΙΑ και Αργυροί Χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η AXA Ασφαλιστική και η Ideal Standard. Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών ήταν η AEGEAN και Χορηγοί Φιλοξενίας η AFEA Travel και το ξενοδοχείο SEMIRAMIS.

Τέλος σημειώνεται πως στο πλαίσιο της XENIA 2018, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος ανέλαβε τη δαπάνη συμμετοχής με περίπτερο, νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, ενέργεια που εδράζεται στις δράσεις υποστήριξής τους.