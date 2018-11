Ειδικότερα, από τα στοιχεία της έρευνας της NEW TIMES στο δείγμα των επιχειρήσεων προκύπτει ότι το 2016 οι 610 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο 2,2 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,7 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της NEW TIMES, σύμφωνα με την οποία τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν από 83,8 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 125 εκατ. ευρώ το 2016. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της δημοσίευσης των ισολογισμών του 2017, παράγοντες της αγοράς αλλά και τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία τεκμηριώνουν την θέση ότι η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίζεται και κατά την χρήση του 2017. Συγκεκριμένα, το 2017 (με βάση τους ως τις 16/11/2018 δημοσιευμένους ισολογισμούς) 200 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αύξησαν τα κέρδη τους κατά 51,6%. (Από το δείγμα του 2017 έχουν εξαιρεθεί τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας Porto Carras που δεν είναι συγκρίσιμα).

