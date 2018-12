Το Διεθνές Φόρουμ «Next is Now» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τη στήριξη του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής .

Η κ. Κουντουρά προσέφερε στους επίτιμους ομιλητές-εκπροσώπους διεθνών οργανισμών του παγκόσμιου τουρισμού που συμμετείχαν στο Διεθνές Φόρουμ «Next is Now» αντίγραφα δάφνινου στεφανιού, τιμώντας τους για τη στενή συνεργασία που έχουν καθιερώσει με το υπουργείο Τουρισμού, και συγκεκριμένα στον Δρ.Taleb Rifai, τέως γ.γ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), τη Daniela Wagner, επικεφαλής για την Ευρώπη της Ένωσης Ταξιδίων Ασίας-Ειρηνικού (PATA), τον Δρ. Michael Frenzel, τέως πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων & Τουρισμού (WTTC) και πρώην CEO του Ομίλου TUI, τον Manuel Butler, εκτελεστικό διευθυντή του UNWTO και πρώην γενικό διευθυντή της Turespaña, και τον Andrew Agius Muscat, γ.γ. του Ιδρύματος για τον Τουρισμό στη Μεσόγειο (Mediterranean Tourism Foundation).

Την πεποίθησή της ότι η επιτυχία του τουρισμού θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια εξέφρασε η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, από το βήμα του Διεθνούς Φόρουμ «Next is Now: Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μεγαλύτερων θεσμικών φορέων και οργανισμών του παγκόσμιου τουρισμού.

