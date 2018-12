Είχαν προηγηθεί, η ανάδειξή της ως ο δεύτερος ελκυστικότερος παγκόσμιος προορισμός κρουαζιέρας στην ψηφοφορία των αναγνωστών των ειδικευμένων στο θαλάσσιο τουρισμό βρετανικών περιοδικών World of Cruising, Cruise Trade News και Cruise Ports & Destinations (Μάρτιος), οι δύο παγκόσμιες πρωτιές και τα τρία συνολικά βραβεία στα Condé Nast Traveller 21st Annual Readers’ Awards 2018 και το βραβείο του Καλύτερου Προορισμού Οικογενειακών Διακοπών στα ετήσια βραβεία του βρετανικού περιοδικού Travel Bulletin «Star Awards 2018» (Σεπτέμβριος), καθώς και το βραβείο του «Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στα διεθνή ταξιδιωτικά βραβεία «India’s Best Awards ΙΒΑ 2018» του ταξιδιωτικού περιοδικού της Ινδίας «Travel+Leisure India & South Asia» (Νοέμβριος).

More in this category: