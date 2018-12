Οι μεγάλοι tour operators της Πολωνίας είχαν και φέτος σημαντική παρουσία με περίπτερα και δυνατές προσφορές για την Ελλάδα, όπως ITAKA, GRECOS, MOUZENIDIS TRAVEL, AEGEAN AIRLINES, ELLINAIR, και MAGIC TOURS, BEST REISEN, FLY.PL, HELLAS TRAVEL, CELESTYAL CRUISES, FIRST CLASS GREECE και πολλοί άλλοι.

Ο πολύ δημοφιλής και αγαπητός Chef Kuba Korczak μαγείρεψε ζωντανά για τους Πολωνούς επισκέπτες για την διαφημιστική καμπάνια OLIVE YOU για την ευρωπαϊκή επιτραπέζια ελιά, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), ενώ ο Chef Theofilos Vafidis παρουσίασε ζωντανά παραδοσιακές συνταγές για την Πελοπόννησο με γευστικές δοκιμές για το κοινό.

