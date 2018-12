To ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης, ορίζεται ως 1,2% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, μόνο εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών του νέου ξενοδοχείου είναι ίσος η μεγαλύτερος των 6 εκατ. ευρώ. Αν ο κύκλος εργασιών πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης για ένα οικονομικό έτος υπολείπεται των 6 εκατ. ευρώ, δεν καταβάλλεται ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών για το έτος αυτό.

More in this category: