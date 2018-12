Στην κατάταξη των εθνικών brands ξεχωρίζουν οι όμιλοι Grecotel και Mitsis, με συνολικά 11.244 δωμάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ σε τοπικό επίπεδο, τα brands H Hotels Collection, Koullias, Esperia Hotel Group και τέλος στις πρώτες θέσεις βρίκονται τα consortia Tablet Hotels, Mr. & Mrs Smith και Leading Hotels of the World.

