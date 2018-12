Έπειτα από εκτενή ανακαίνιση, το ιστορικό ξενοδοχείο της Αθήνας που αποτελούσε πόλο έλξης διασημοτήτων, φιλοδοξεί πλέον να προσφέρει εμπειρία διαμονής της Four Seasons.

Στις 29 Μαρτίου του 2019 θα λειτουργήσει το Four Seasons Astir Palace, πρώην Astir Palace, στην αττική ριβιέρα, και το ξενοδοχείο επιβεβαίωσε οτι έχουν ανοίξει οι κρατήσεις.

