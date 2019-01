Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ετήσιο συνέδριο της ASTA φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 τουριστικούς πράκτορες και εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας και περισσότερους από 200 προμηθευτές. Το ετήσιο συνέδριο θα διεξαχθεί στο Fort Lauderdale, στην Florida, στο The Diplomat Beach Resort Hollywood, στο Curio Collection by Hilton.

Πρώτος σταθμός τον Φεβρουάριο είναι η δυτική ακτή των ΗΠΑ με το 2ο GREEK PANORAMA B2B Roadshow σε μία από τις πλουσιότερες πολιτείες, την Καλιφόρνια. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις και παρουσιάσεις συνδιοργανώνονται με την ASTA - American Society of Travel Advisors, και την FedHATTA - Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού και όπου οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμοί θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 3 μεγάλα αστικά κέντρα: Σαν Ντιέγκο, Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο. Αναλυτικότερα η περιοδεία για την ελληνική αποστολή περιλαμβάνει στις 25 Φεβρουαρίου το San Diego, στις 26 & 27 Φεβρουαρίου το Los Angeles και στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου το San Francisco. Οι συμμετοχές από την Ελλάδα είναι σημαντικές με ορισμένους από τους κυριότερους εκπροσώπους του ελληνικού τουρισμού να δηλώνουν και πάλι φέτος την παρουσία τους.

