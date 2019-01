Τα βραβεία “Treasures of the Greek Tourism” απονέμονται για να επιβραβεύσουν την αριστεία στον τομέα του τουρισμού και βασίζονται στην οικονομική απόδοση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διοργανωτής των βραβείων που απονεμήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ο οργανισμός New Times Publishing. Η τελετή απονομής των βραβείων έγινε στο πλαίσιο λαμπρής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου στο Radisson Blue Park Hotel Athens.

Με το βραβείο «Treasures of the Greek Tourism», στην κατηγορία «Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες και φορείς στον τομέα του τουρισμού», τιμήθηκε η Louis Hotels.

