Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας μειώθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα 384 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 344 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

