Ο όμιλος Fattal ιδρύθηκε το 1998 απο τον David Fattal και το πρώτο του ξενοδοχείο ήταν το Le Meridien Eilat. Ο όμιλος ειδικεύεται σε τουριστικά θέρετρα, ξενοδοχεία πόλης και αεροδρομίων και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 125 ακίνητα στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα στην Κύπρο. Τον Μάρτιο του 2017, ο Όμιλος ξεκίνησε το Fattal Hotel Management Cyprus Ltd, μέσω του οποίου απέκτησε τα πρώτα τρία ξενοδοχεία 4 αστέρων στην Πάφο: το Laura Beach & Splash Resort, το Cypria Maris Beach Hotel & Spa και το Sentido Cypria Bay.

More in this category: