Διαύλους επικοινωνίας εγκαινιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με τους οργανωμένους φορείς ιδιωτών και μισθωτών ακινήτων, προκειμένου να μπει τάξη στο άναρχο τοπίο της οικονομίας διαμοιρασμού και της βραχυχρόνιας μίσθωσης και να αποφευχθούν στο μέλλον οι δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της επιμονής – «όπλα» με τα οποία η Ομοσπονδία αντιμετωπίζει διαχρονικά και σταθερά τα θέματα αυτά – ήταν η σημερινή ανοιχτή πρόσκληση προς την ΠΟΞ, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαχειριστών Ακινήτων (Πρόεδρος κ. Ανδρέας Χίου, Ταμίας κ. Γιώργος Ιντζιάδης), ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα, να αναδειχθούν οι βέλτιστες λύσεις και να τροποποιηθεί το υπάρχον νομικό και φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές που ισχύουν για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

«Ενώ η Πολιτεία κλείνει τα μάτια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οργανωμένοι φορείς δείχνουν το δρόμο της συνεννόησης και της λογικής, με την ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο και συνεργασία που απηύθυνε προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων», τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, σε παρέμβασή του στο BnB Guest Conference για την Οικονομία Διαμοιρασμού & τη Βραχυχρόνια Μίσθωση, "The Best for the Guest", που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο WyndhamGrand Athens.

Το BnB Guest Conference φιλοδοξεί να γίνει το ετήσιο ραντεβού επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα της τουριστικής αγοράς και διοργανώνεται από την Smart Press.

Στο μεταξύ σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομίας διαμοιρασμού στους ιδιοκτήτες σπιτιών, που παρουσιάστηκε στο ίδιο συνέδριο για την Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Βραχυχρόνια Μίσθωση, "The Best for the Guest", που πραγματοποιήθηκε χθες, το 63% ερωτηθέντων απάντησε για το κίνητρο διάθεσης διαμερισμάτων ότι ήταν το επιπλέον εισόδημα και το 44% πως είδε τη δραστηριότητα αυτή ως διέξοδο από την οικονομική κρίση.

Από τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης ήταν πως το 23% των ερωτηθέντων παραχωρούσε την ιδιοκτησία του για 61-90 ημέρες και επίσης ένα άλλο 23% για περισσότερες από 150 ημέρες. Πάντως πάνω από το 80% απάντησε πως δήλωσε τα εισοδήματά του στην εφορία.

Στα περαιτέρω ευρήματα, το 46% ανέφερε πως η νομοθεσία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας βραχυχρόνιων μισθώσεων και το 28% πως η διάθεση ακινήτων στις πλατφόρμες δημιουργεί διαφυγόντα κέρδη για την ελληνική οικονομία.

Όπως ανέφερε ο Tom Caton, Chief Revenue Officer της εταιρείας αναλύσεων AirDNA, τον τελευταίο χρόνο οι καταχωρήσεις για ενοικίαση σπιτιών στην Ελλάδα σε ξένους επισκέπτες είχαν αυξηθεί κατά 21%, φτάνοντας σε 72.144 (στοιχεία Δεκεμβρίου 2018) έναντι 59.379 στο τέλος του 2017.

Παρομοίως, οι διανυκτερεύσεις, που αντιπροσωπεύουν τις καταχωρήσεις διαθέσιμων διαμερισμάτων προς ενοικίαση, ήταν 585 χιλιάδες, αυξημένες κατά 24% και οι διανυκτερεύσεις για τις οποίες έγινε κράτηση ήταν αυξημένες κατά 8% (270.021 έναντι 249.577 το 2017).

