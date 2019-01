To Metaxa Hospitality Group, της οικογένειας του αείμνηστου Νικολάου Μεταξά, δραστηριοποιείται στην Κρήτη από το 1975, έτος κατά το οποίο το πρώτο ξενοδοχείο, Creta Maris, ξεκίνησε την λειτουργία του. Ο Όμιλος επενδύει στο χώρο της φιλοξενίας και σε ειδικούς τομείς του τουρισμού, όπως κέντρα θαλασσοθεραπείας και συνεδριακά συγκροτήματα. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στον τομέα των ακινήτων.

