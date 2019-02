Δυναμικά new openings και μοναδικά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν στη λαμπερή τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Λυκιαρδοπούλου – «Amalias 36» στην Αθήνα, από το Hotel & Restaurant της Boussias Communications.

Ανάμεσα στα ξενοδοχεία που διακρίθηκαν, το Euphoria Retreat απέσπασε τον τίτλο Iconic Hotel, το Olea All Suite Hotel το βραβείο Best Architecture, το Casa Cook Kos τον τίτλο Lifestyle Hotel of the Year, το Mayia Exclusive Resort & Spa το βραβείο All-inclusive Hotel of the Year και το Stella Island Luxury Resort & Spa τον τίτλο Adults-only Hotel of the Year.

Τα Greek Hotel of the Year Awards ανέδειξαν ξεχωριστά ξενοδοχεία και ξενώνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως το Albergo Gelsomino στην Κω - Heritage Hotel of the Year, ο Ξενώνας Άστρα στο Πάπιγκο - Traditional Guesthouse of the Year και το Opora Country Living στο Ναύπλιο - Nature Lovers' Hotel of the Year. Στα βραβεία διακρίθηκαν επίσης σημαντικά ξενοδοχειακά new openings και ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν την χρονιά που πέρασε, όπως το Antigon Urban Chic Hotel στη Θεσσαλονίκη- New Hotel Of the Year, το NJV Athens Plaza – Suite of the Year και το Contessina Suites & Spa στη Ζάκυνθο - Spa Facilities of the Year.

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards, που διοργανώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Hotel&Restaurant υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, αξιολόγησε εικοσαμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρους την Τζίνα Μαμιδάκη - Διευθύνουσα Σύμβουλο της Bluegr, τον Διονύση Σοτοβίκη – Αρχιτέκτονα και τον Αλέξη Γαληνό - Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΑΤΑ. Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες της ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχείων, αρχιτέκτονες και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.