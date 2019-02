Στο πλαίσιο αυτό διαπιστεύτηκαν περί τους 33 Οργανισμούς Πιστοποίησης ενώ εκπαιδεύτηκαν και εγκρίθηκαν περί τους 900 εξειδικευμένους επιθεωρητές και πολυάριθμο διοικητικό προσωπικό, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, με στόχο την αποτελεσματικότητα, αλλά και την διαφάνεια της διαδικασίας κατάταξης, δημιουργήθηκε στο Ξ.Ε.Ε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία αφενός εισάγονται όλα τα στοιχεία και σχέδια του προς επιθεώρηση καταλύματος και αφ’ ετέρου εποπτεύεται σε πραγματικό χρόνο η διενέργεια της επιθεώρησης. Με τη διαδικασία αυτή πιστοποιήθηκε η κατάταξη περίπου 3.000 Ξενοδοχείων και Camping και 2.000 ΕΕΔΔ, νούμερο που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο 10% των καταλυμάτων. Μάλιστα καθώς η πλειονότητα των τουριστών στην Ελλάδα (80%) διαμένει σε rooms to let, μπορεί να πει κανείς ότι οι περισσότεροι εξ αυτών διαμένουν σε μη πιστοποιημένα καταλύματα.

