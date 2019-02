Στη Σουηδία, ο Δήμος συμμετέχει επίσης στο μεγαλύτερο σκανδιναβικό Forum τουρισμού “ A Panorama view over the Nordic Market ” που πραγματοποιείται σήμερα, 15 Φεβρουαρίου στο χώρο της Word Trade της Στοκχόλμης και συγκεντρώνει τους πιο σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της Σουηδίας/ Σκανδιναβίας, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών στις τελευταίες εξελίξεις της τουριστικής αγοράς.

Μια πολύ σπουδαία διάκριση σε μια από τις πιο μεγάλες και δυναμικές τουριστικές αγορές, τη σκανδιναβική, πέτυχε σήμερα ο Δήμος Σάμου και ο Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού. Η Σάμος πήρε μέρος στον ιδιαίτερα σημαντικό διαγωνισμό “Greek Travel Awards”, στον οποίο κατέκτησε το 1ο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερου Νησιωτικού Προορισμού (Best Island Destination και το 1 ο βραβείο καλύτερού προορισμού παραλίας ( Best Beach Destination).

