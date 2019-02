Το Euphoria Retreat διακρίθηκε με τον σημαντικότερο τίτλο του ‘Iconic Hotel of the Year’, από την κριτική επιτροπή των Greek Hotel of the Year Awards, η οποία αποτελείται από διακεκριμένους τουριστικούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες της ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχείων, αρχιτέκτονες και δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.