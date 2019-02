Με την πρώτη συμμετοχή της στα “Greek Travel Awards in Scandinavia”, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε με πέντε υποψηφιότητες σε αντίστοιχες κατηγορίες αγαπημένων τουριστικών προορισμών και κατάφερε να αποσπάσει τέσσερα βραβεία.

More in this category: