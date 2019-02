Σημειώνεται ότι η αναμόρφωση του μοναδικού τουριστικού asset της Αθηναϊκής Ριβιέρας βρίσκεται στην τελική φάση της κι αναμένεται να απαιτήσει συνολικά 100 εκατομμύρια. Το όλο σχέδιο περιλαμβάνει την ανακαίνιση δύο από τις τρεις υφιστάμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και την επαναλειτουργία τους ως Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Επίσης προβλέπεται αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης και κατεδάφιση του πρώην ξενοδοχείου «Αφροδίτη», όπου θα κατασκευαστούν, υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές, έως 13 υπερπολυτελείς κατοικίες.

More in this category: