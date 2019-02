Τα τριήμερα της 9-11 Μαρτίου, 23-25 Μαρτίου και 30 Μαρτίου-1η Απριλίου η Louis Ηotels προχωρεί σε προσφορές στην Πάφο στο ξενοδοχείο Louis Ledra Beach στην Πάφο.

Με τιμές που αρχίζουν από 52 ευρώ το άτομο με πρόγευμα, το LouisLedra Beach, ένα ξενοδοχείο με ψηλές προδιαγραφές σε φανταστική τοποθεσία, κοντά στο ιστορικό λιμάνι της Πάφου υποδέχεται τους επισκέπτες του προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης.

To πολυβραβευμένο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, Louis Phaethon Beach με τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για αναψυχή για όλες τις ηλικίες προσφέρει ένα πλήρες πακέτο στις καλύτερες τιμές και για τα τρία τριήμερα. Με προσφορές που ξεκινούν από 72 ευρώ το άτομο ανά ημέρα, ακόμα και ο πιο απαιτητικός επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μια φανταστική all-inclusive εμπειρία με αμέτρητες επιλογές σε φαγητά και ποτά τα οποία θα συνοδεύσουν την μαγευτική εικόνα των καταπράσινων κήπων και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Μια εξαιρετική επιλογή για τα τριήμερα είναι επίσης το Louis Paphos Breeze. Το τετράστερο ξενοδοχείο που λειτούργησε μόλις πέρυσι βρίσκεται στο καταπράσινο τοπίο της Χλώρακας στην Πάφο, με θέα τη Μεσόγειο. Το περιβάλλον του ξενοδοχείου δημιουργεί ένα καταφύγιο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη μαγευτική θέα σε συνδυασμό με την κομψή διακόσμηση με βάση φυσικά υλικά και μια παλέτα χαλαρωτικών χρωμάτων εμπνευσμένα από τη θάλασσα. Μπορείτε να περάσετε άνετες στιγμές στο Louis Paphos Breeze με τιμές που ξεκινούν από 52 ευρώ το άτομο με πρόγευμα.

To The King Jason Paphos, ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία για το 2018, σύμφωνα με τα ανεξάρτητα και διεθνώς αναγνωρισμένα “Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2018” υπόσχεται ξεκούραση και χαλάρωση σε όσους το επιλέξουν για τα τριήμερα. Με τιμές που ξεκινούν από 54 ευρώ το άτομο με πρόγευμα, το The King Jason Paphos που βρίσκεται σε μια ήρεμη τοποθεσία, στο κέντρο της Πάφου προσκαλεί τους επισκέπτες να ξεκουραστούν στους χώρους του.