Η Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH ) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχειακού franchising στον κόσμο, με σχεδόν 9.200 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 80 χώρες στις 6 ηπείρους. Μέσα από το δίκτυο των περίπου 810.000 δωματίων που απευθύνονται στον καθημερινό ταξιδιώτη, η Wyndham ηγείται της αγοράς τόσο των οικονομικών, όσο και των μεσαίας κλίμακας καταλυμάτων. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα πορτφόλιο 20 ξενοδοχειακών brands, συμπεριλαμβανομένων των Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, The Trademark Collection® και Wyndham®. Η Wyndham Hotels & Resorts είναι επίσης κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ξενοδοχειακού management με περισσότερα από 400 ξενοδοχεία υπό τη διαχείρισή της. Το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας Wyndham Rewards® προσφέρει, σε περισσότερα από 61 εκ. εγγεγραμμένα μέλη του, την ευκαιρία να εξαργυρώνουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, συγκροτήματα κατοικιών και εξοχικές κατοικίες σε όλον τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.wyndhamhotels.com .

