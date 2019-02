Πέντε ακόμα διακρίσεις απέσπασε η Aqua Vista Hotels σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων τιμήθηκε με πέντε βραβεία στα Greek Hospitality Awards 2019 που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, όπου επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την αριστεία στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.

Η Aqua Vista Hotels τιμήθηκε με το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Branding Strategy. Όντας πάντα πρωτοπόρος στην εισαγωγή καινοτόμων ιδεών, ο όμιλος διαχείρισης ξενοδοχείων χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία marketing με στόχο την ενίσχυση των brands που εκπροσωπεί.

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό της φετινής χρονιάς, αρκετά μέλη της Aqua Vista Hotels ψηφίστηκαν ως τα καλύτερα στην κατηγορία τους. Το μοναδικό Athermi Suites στη Σαντορίνη κέρδισε το Χρυσό στην κατηγορία Best Greek Tailor Made Guest Experience. Η πολυτελής μονάδα White Harmony Suites επίσης στη Σαντορίνη, απέσπασε το Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία All Suites Resort, ενώ το ξεχωριστό Art Hotel Santorini έλαβε το Ασημένιο στην κατηγορία Best Greek Design Resort. Η νέα εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει το Apricot & Sea Luxury Villas στη Νάξο κέρδισε το Ασημένιο βραβείο για το Best Greek New Boutique Resort.

Μιλώντας μετά την τελετή απονομής η κυρία Σοφία Ματζουράνη, Business Development Manager της Aqua Vista Hotels, δήλωσε “Η απονομή μιας τόσο σημαντικής διάκρισης από τους επαγγελματίες του κλάδου είναι τιμή για εμάς και αποτελεί αναγνώριση της εμπειρίας μας στην εφαρμογή εξαιρετικά αποτελεσματικών στρατηγικών branding. Εξίσου σημαντική, ωστόσο, είναι και η βράβευση ξενοδοχείων μελών της Aqua Vista Hotels, καθώς αναγνωρίζεται η άρτια εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρουν, γεγονός που μας γεμίζει ικανοποίηση”.

Τα Greek Hospitality Awards 2019 διοργανώνονται από την Ethos Awards υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων, της Γενική Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της TIF HELEXPO ΑΕ.