Η Grecotel απέσπασε για μία ακόμα φορά πολυάριθμες διακρίσεις στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards 2019, τα οποία διοργάνωσαν για 5 η συνεχόμενη χρονιά η Ethos Awards και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ . Στο Corfu Imperial Grecotel Exclusive Resort απονεμήθηκε το κορυφαίο βραβείο του θεσμού: Top Greek Hotel 2019 και στην Grecotel το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Hotel & Resort Brand. Η Grecotel και τα ξενοδοχεία του Ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη -Grecotel απέσπασαν 5 χρυσά και 1 ασημένιο βραβείο σε επιλεγμένες κατηγορίες.

