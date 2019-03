Η υλοποίηση του προγράμματος ανήκει στην διοργανώτρια εταιρία North Events με στρατηγικούς συνεργάτες την ASTA - American Society of Travel Advisors, και την FedHATTA - Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, ενώ σημαντική υποστήριξη παρείχαν το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο.

