Τα Wave Awards απονέμονται κάθε χρόνο σε ειδική τελετή στο Λονδίνο κατόπιν ψηφοφορίας επαγγελματιών και εξειδικευμένων συντακτών στον θαλάσσιο τουρισμό. Η Ελλάδα ήταν υποψήφια για πρώτη φορά στην κατηγορία «Best Destination (Port or Country)» και απέσπασε το 1o βραβείο.

Μετά τη βράβευση της Ελλάδας στην ΙΤΒ του Βερολίνου ως κορυφαίου προορισμού αναψυχής και της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, ως καλύτερης υπουργού Τουρισμού παγκοσμίως, η Ελλάδα αναδείχθηκε, στον καταξιωμένο διεθνή θεσμό για τον θαλάσσιο τουρισμό Wave Awards, ως ο «καλύτερος προορισμός κρουαζιέρας παγκοσμίως» - «Best Destination (Port or Country)».

