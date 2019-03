Το 2018 το ψηφιακό αφιέρωμα “ Chania. A world of Adventure ” σύστησε στο ταξιδιωτικό κοινό το εύρος των αυθεντικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που μπορούν να βιώσουν στα Χανιά, ενώ η ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή «Ψηφιακό Ημερολόγιο Εκδηλώσεων» ανέδειξε το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο νομό Χανίων σε ετήσια βάση. Με ένα εύρος ενεργειών μέσα από το Discovergreece.com και το Social Media Ecosystem του, στόχος ήταν ο εμπλουτισμός του Sun & Beach τουριστικού προϊόντος αλλά και η προβολή προτάσεων που υποστηρίζουν την επίσκεψη στα Χανιά σε off season περίοδο.

Ειδικότερα, το 2016 η Marketing Greece προχώρησε σε μελέτη τουριστικού προϊόντος Χανίων και παράλληλα στον σχεδιασμό και υλοποίηση της καμπάνιας “ Chania the Cretan Soul ”, η οποία επεκτάθηκε και στο 2017. Με βασικό όχημα τη δημιουργία ενός destination video, η Marketing Greece μέσα από ενέργειες δημοσιότητας (media & influencer trips), προβολή στο Discovergreece.com, Social Media Campaign στο ψηφιακό οικοσύστημά του και ψηφιακή προώθηση, διέδωσε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του προορισμού προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

