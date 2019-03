To St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas βρίσκεται κοντά στην πόλη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη και με την δική του παραλία, προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες, δίνοντας το δικό της στίγμα στην σύγχρονη τουριστική ταυτότητα της Κρήτης. Διαθέτει διαθέτει 107 πολυτελή δωμάτια, σουίτες και μπανγκαλόους σε ένα καταπράσινο τοπίο που ατενίζει τη θάλασσα του Κόλπου του Μιραμπέλου.

Σημειώνεται ότι στο παρλεθόν η μεγάλη βρετανική εφημερίδα The Telegraph έχει κατατάξει την κρητική μονάδα στα 10 καλύτερα παραλιακά ξενοδοχεία του κόσμου για οικογένειες.

Σταθερά τα τελευταία χρόνια η που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην Κρήτη λαμβάνει το Certificate of Excellence από την Trip Advisor, ενώ και η Thomas Cook Group επιβραβεύει τη μονάδα με το σήμα Proven Quality.

More in this category: