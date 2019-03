Σχεδόν 3 χρόνια απαιτήθηκαν για να ανακαινισθεί ο Αστέρας Βουλιαγμένης και ήδη μετά από επένδυση άνω των 100 εκατ. (το πρώτο μέρος τη συνολικής επένδυσης των 650 εκατ.) ανοίγει τις πύλες του αυτή την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Πλέον ο Αστέρας Βουλιαγμένης δεν είναι για τους κοινούς θνητούς άλλα έχει μετατραπεί σ ένα υπερπολυτελές θέρετρο που αποσκοπεί να προσελκύσει τουρίστες με υψηλό οικονομικο υπόβαθρο. Σε λειτουργία τίθεται τα ξενοδοχεία <Αρίων> και <Ναυσικά> όπως και οι 61 καμπάνες του <Four Seasons Astir Palace Hotel Athens>.

More in this category: