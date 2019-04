Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από την συμφωνία με την HI Partners και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, ώστε να αναγνωρίσουμε και να διαχειριστούμε από κοινού ακόμα περισσότερα έργα, τους προσεχείς μήνες».

Η Thomas Cook υπέγραψε συμφωνία franchise για το άνοιγμα ναυαρχίδας-ξενοδοχείου που ανήκει στην αλυσίδα Casa Cook, σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Sa Torre στη Μαγιόρκα. Το ξενοδοχείο ανήκει και στην εταιρεία HI Partners (που ανήκει στον Όμιλο Blackstone), η οποία και το διαχειρίζεται.

More in this category: