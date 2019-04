Σημαντικό σημείο της Ημερίδας αποτέλεσε και η ομιλία του κ. Manuel Wilke, Head of Special Service του γερμανικού ομίλου TUI, σχετικά με τον προσβάσιμο τουρισμό. Όπως ο ίδιος δήλωσε: «Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες εξαρτώνται κατά πολύ από τουριστικές λύσεις, που προσφέρουν δεσμευτικές πληροφορίες, κατάλληλες για τους ίδιους. Ο σίγουρος και ασφαλής σχεδιασμός του ταξιδιού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην απόφαση τουριστικού προορισμού. Από τη στιγμή που θα βρεθεί το ξενοδοχείο, που ταιριάζει στις ανάγκες τους, θα επιστρέψουν σίγουρα ξανά σε αυτό. Τέλος, πέρα από τα βασικά, όπως προσβάσιμο δωμάτιο ή μεταφορά, σημαντικό ρόλο παίζουν οι περαιτέρω παροχές, όπως για παράδειγμα οι κατάλληλα προσαρμοσμένες εκδρομές. Εδώ παρατηρείται μειωμένη προσφορά στην αγορά.»

More in this category: