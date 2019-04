Παράλληλα ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια επενδύει σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και σε τοπικούς προμηθευτές, εφοδιαζόμενος το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροδιατροφικών αναγκών του από ντόπιους. Ειδικά σε γαλακτοκομικά, σε λάδι, κρασί, μέλι, ελιές και λαχανικά έχει το 100% των προμηθειών του κυρίως από την Κρήτη, ενώ προωθεί συστηματικά την τοπική κτηνοτροφική παραγωγή κρέατος και ειδικά των αιγοπροβάτων στηρίζοντας ομάδα κτηνοτρόφων αλλά και ακολουθώντας πολιτική μειωμένης χρήσης υδάτινων πόρων (Σημειώνεται ότι το μοσχάρι έχει για την παραγωγή του, ειδικά στο εξωτερικό όπου και οι βασικές αγορές προέλευσής του, πολύ μεγάλες απαιτήσεις χρήσης νερού σε σχέση με το αρνί που μάλιστα παράγεται και τοπικά στα Αστερούσια του Νομού Ηρακλείου). Έτσι, το 2018 προμηθεύτηκε κατά μέσο όρο, το 69,46% των πρώτων υλών και προϊόντων από την ελληνική αγορά, συνεισφέροντας συνολικά 2.240.678,71 ευρώ στην εθνική και τοπική οικονομία. Έχει ήδη μάλιστα χτίσει συνεργασία με 113 τοπικούς παραγωγούς τροφίμων, ενώ είναι από τους πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας We Do Local που προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

