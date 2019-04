Στο φετινό ανοιξιάτικο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν δέκα Thessbrunch (συμμετοχές ρεκόρ) σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Ο κύκλος λοιπόν των γαστριμαργικών εκπλήξεων ανοίγει με το Bahar Boutique Hotel στις 13 και 14 Απριλίου με ένα menu που περιλαμβάνει και νηστίσιμες λιχουδιές για τις ημέρες πριν από το Πάσχα. Το πρόγραμμα του Thessbrunch για το μήνα Μάιο συνεχίζεται με το Electra Palace Thessaloniki Hotel στις 4 Μαΐου, το Egnatia Palace Hotel στις 5 Μαΐου, το Capsis Bristol Hotel στις 11 Μαΐου, το The Met Hotel στις 12 Μαΐου, το Mediterranean Palace Hotel στις 18 Μαΐου και το Mandrino Hotel στις 19 Μαΐου. Για το μήνα Ιούνιο τη σκυτάλη παίρνει το Capsis Hotel στις 8 Ιουνίου, ενώ ο κύκλος κλείνει με το Colors Urban Hotel στις 9 Ιουνίου.

