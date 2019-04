Οι διακρίσεις αυτές που έρχονται από τον καταξιωμένο, πλέον, θεσμό των Tourism Awards επιβεβαιώνουν με τον πιο πειστικό τρόπο την απόλυτη τεχνογνωσία της Axia Hospitality στον τομέα της διαχείρισης των πωλήσεων και των κρατήσεων ξενοδοχείων. Ταυτόχρονα, όμως, υπογραμμίζουν την ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρείας η οποία εμπλουτίζει διαρκώς το portfolio των συνεργασιών της με ηχηρές νέες συνεργασίες, όπως οι πιο πρόσφατες με τα Kyniska Palace στο Μυστρά, The Wild Hotel by Interni και Nimbus στη Μύκονο, καθώς και τα Andronis Arcadia και Saint στη Σαντορίνη

Στη λαμπερή τελετή που διοργάνωσαν το Hotel & Restaurant και η Boussias Communications την Τρίτη 10 Απριλίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, παρουσία των πρωταγωνιστών του ελληνικού τουρισμού, η Axia Hospitality απέσπασε - το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Ηotel Sales για τη συνολική επίδοσή της καθώς και - το Αργυρό βραβείο στην κατηγορία Fam & Press Trips για το 1st International Tweet Up, την πρώτη επικοινωνιακή πρωτοβουλία της πέρυσι στο Λονδίνο.

