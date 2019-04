Ο ISTO for P&P μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία για την ίδρυσή του, θα τελεί υπό τον ΟΗΕ.

Την ίδρυση του Οργανισμού ISTO for P & P στηρίζουν ενεργά η Πρέσβειρα και πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εξάλειψη της Φτώχειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, κα Young - shim Dho , καθώς και ο τέως Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών Δρ. Taleb Rifai .

Στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης Κύπρου, Ελλάδας και Λιβάνου, η κα Κουντουρά ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών και τους Ομολόγους της, για τις ιδρυτικές αρχές και τους στόχους του ISTΟ for P&P, όπως επίσης και για το έντονο ενδιαφέρον που ήδη έχει εξασφαλιστεί από μεγάλο αριθμό χωρών να συμμετάσχουν στον Οργανισμό.

Η Κοινή Δήλωση για την ίδρυση του Οργανισμού ISTO for P&P υπογράφηκε στη Βηρυτό από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, της Κύπρου κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, και Λιβάνου κ. Gebran Bassil, και συνυπογράφηκε από την Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας κα Έλενα Κουντουρά, τον υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου κ. Σάββα Περδίο και τον Υπουργό Τουρισμού του Λιβάνου, κ. Avedis Guidanian.

Ταυτόχρονα, με την ίδρυση του ISTO for P&P, η Ελλάδα θα λειτουργήσει ως γέφυρα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών και μεταξύ των λαών, την προάσπιση της ειρήνης, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Η Ελλάδα θα αποτελέσει την έδρα του Οργανισμού ISTO for P&P, ως η χώρα όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το πνεύμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, και η φιλοξενία.

Η ίδρυση του International Sports & Tourism Organisation for Peace & Prosperity είναι πρωτοβουλία της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, η οποία ανέλαβε δράση σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε ο Οργανισμός με διεθνή υπόσταση και κύρος, να προωθήσει τη συνεργασία των κρατών και των λαών, με επίκεντρο τον τουρισμό και τον αθλητισμό, και όπου η Ελλάδα θα συμβάλλει καθοριστικά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα θα αποτελέσει την έδρα Διεθνούς Οργανισμού, του ISTO for P&P που ιδρύεται με όραμα και στόχο την ειρήνη και την ευημερία παγκοσμίως μέσα από τον τουρισμό και τον αθλητισμό.

