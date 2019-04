Πρόκειται για τον 1ο Travel & Hospitality Επιταχυντή Νεοφυών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που θα στεγαστεί στα ιδιόκτητα γραφεία του Επιμελητηρίου στην Καλλιθέα με στόχους για την περίοδο 2019-2021 : α) την πρακτική εκπαίδευση, επιτάχυνση και οικονομική υποστήριξη 65 startups, β) την εκπαίδευση και καθοδήγηση σε πάνω από 300 νέους και νέες που θα συμμετέχουν στα προγράμματά του και γ) την επιδίωξη να συμβάλλει στη δημιουργία 300 και πλέον νέων θέσεων εργασίας. Κεντρικός ομιλητής, της εκδήλωσης ήταν ο κ. Itai Green, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Innovate-Israel, όπως επίσης και του @Israel Travel Tech Startups Community (ITTS). Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Green αποτελεί, αναγνωρισμένο επιχειρηματία και σημαίνων μέλος του startup οικοσυστήματος στο Ισραήλ. Στην χθεσινή εκδήλωση ο κ. Green ανέπτυξε τον οδικό χάρτη για την επιτυχή αναρρίχηση των μεγεθών των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας στον τουριστικό τομέα, με βάση το επιτυχημένο μοντέλο του Ισραήλ. Παράλληλα μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τη βαθιά γνώση και εμπειρία του σχετικά με νεοφυείς επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο. Αναφερόμενος στην καινοτόμο πρωτοβουλία, ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός τόνισε ότι : «Για να βάλουμε στο σωστό πλαίσιο τη δράση αυτή του Επιμελητηρίου πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η «επόμενη μέρα» στην Ελλάδα προϋποθέτει restart σε πολλά επίπεδα. Κι αυτή η επανεκκίνηση για να γίνει με επιτυχία πρέπει να στηριχθεί στις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις. Με βάση ακριβώς αυτή την παραδοχή γεννήθηκε η ιδέα που μπαίνει σήμερα πλέον σε λειτουργία. Ο πρώτος Τravel – Hospitality Accelerator για startups του τουρισμού στην Ελλάδα έχει στόχο να έρθουν κοντά τα ξενοδοχεία με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και να παράξουμε υπεραξία για τα δύο μέρη και τη χώρα. Ενώνουμε δυνάμεις, πιστεύοντας στη δύναμη της συνεργασίας και των συνεργειών. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε αυτό. Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. Ενώνουμε λοιπόν τον "εθνικό πρωταθλητή", τον τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί ανάπτυξη, εισοδήματα και ευκαιρίες απασχόλησης με το ζωντανό κύτταρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας». Ακολούθως ο κ. Βασιλικός απεύθυνε πρόσκληση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία. «Είναι πολύ σημαντικό να αγκαλιαστεί από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και από την start up κοινότητα. Είναι εξίσου σημαντικό να τύχει υποστήριξης από την επιχειρηματική κοινότητα συνολικά», πρόσθεσε. Το όραμα και τους στρατηγικούς πυλώνες του επιταχυντή Τουρισμού και Φιλοξενίας CapsuleT, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανέπτυξε η Διευθύντρια του Accelerator κα Κατερίνα Σαριδάκη. Όπως σημείωσε αυτοί επιμερίζονται : 1. στην ενίσχυση δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, 2. στην ανάπτυξη και εξέλιξη startups μέσω του συνολικού προγράμματος acceleration και 3. σε ενέργειες διασύνδεσης, προβολής, προώθησης και επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και startup οικοσυστήματος. Η κα Σαριδάκη επισήμανε ότι στα προγράμματα και δράσεις εστίασης του επιταχυντή εμπεριέχονται μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρουσιάσεις, ανοιχτές εκδηλώσεις και ομιλίες, προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), ευκαιρίες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συναντήσεις με ειδικούς του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου, συνεργασίες και συνέργειες με τον τουριστικό κλάδο, την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα και το οικοσύστημα startup στην Ελλάδα, καθώς και ομαδικές επισκέψεις & δραστηριότητες με συνεργάτες και ξενοδόχους. Η Διευθύντρια του νέου επιταχυντή ανέφερε ότι στον CapsuleT θα εντάσσονται κυρίως Ελληνικές τεχνολογικές startups, θα υπάρχει βλέψη προς το εξωτερικό επιδιώκοντας συνεργασίες και προώθηση των startups και θα κτιστούν συνέργειες και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού να καινοτομήσουν. Αναφορικά με το πρόγραμμα παρουσίασε τις δύο βασικές δράσεις του: α) την Πλατφόρμα Ιδεών, ένα διαγωνισμό που θα απευθύνεται σε νέους και νέες, φοιτητές και μεταπτυχιακούς, που θα κληθούν να καταθέσουν νέες επιχειρηματικές ιδέες οι οποίες θα δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της τουριστικής αγοράς, καθώς και β) στο βασικό πυλώνα των δράσεων του επιταχυντή, το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, το οποίο θα τρέχει 2 φορές ετησίως με διάρκεια 3 μηνών και θα απευθύνεται σε startups οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και θέλουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση ανάπτυξής τους (scaleup) μέσα από ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δράσεις σε συνεργασία με την ίδια την τουριστική αγορά και τα ξενοδοχεία καθώς και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο της χώρας.Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης του CapsuleT θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, ενώ από Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο θα «τρέξει» ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, στους χώρους του στην Καλλιθέα.

