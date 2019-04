To 2018, με έναυσμα την ανακήρυξη της Αθήνας από την UNESCO ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου, οργανώθηκε η έκθεση «Ζωγραφιές ανάμεσα στις σελίδες. Εικονογραφήσεις του Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη» , παρουσιάζοντας πρωτότυπο υλικό από την Πινακοθήκη Γκίκα του Μουσείου, ενώ διοργανώθηκαν ειδικές ξεναγήσεις, για να δώσουν την ευκαιρία σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν το έργο του σπουδαίου καλλιτέχνη. Την επιστημονική επιμέλεια είχαν οι επιμελητές του Μουσείου Μπενάκη Ιωάννα Μωραΐτη και Κωνσταντίνος Παπαχρίστου και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της έκθεσης έγινε από την Ναταλία Μπούρα, υπεύθυνη των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής.

