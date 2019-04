Αναφερόμενος στην καινοτόμο πρωτοβουλία, ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός τόνισε ότι : «Για να βάλουμε στο σωστό πλαίσιο τη δράση αυτή του Επιμελητηρίου πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η «επόμενη μέρα» στην Ελλάδα προϋποθέτει restart σε πολλά επίπεδα. Κι αυτή η επανεκκίνηση για να γίνει με επιτυχία πρέπει να στηριχθεί στις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις. Με βάση ακριβώς αυτή την παραδοχή γεννήθηκε η ιδέα που μπαίνει σήμερα πλέον σε λειτουργία. Ο πρώτος Τravel – Hospitality Accelerator για startups του τουρισμού στην Ελλάδα έχει στόχο να έρθουν κοντά τα ξενοδοχεία με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και να παράξουμε υπεραξία για τα δύο μέρη και τη χώρα. Ενώνουμε δυνάμεις, πιστεύοντας στη δύναμη της συνεργασίας και των συνεργειών. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε αυτό. Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. Ενώνουμε λοιπόν τον "εθνικό πρωταθλητή", τον τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί ανάπτυξη, εισοδήματα και ευκαιρίες απασχόλησης με το ζωντανό κύτταρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας». Ακολούθως ο κ. Βασιλικός απεύθυνε πρόσκληση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία. «Είναι πολύ σημαντικό να αγκαλιαστεί από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και από την start up κοινότητα. Είναι εξίσου σημαντικό να τύχει υποστήριξης από την επιχειρηματική κοινότητα συνολικά», πρόσθεσε.

More in this category: