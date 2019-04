Με την νέα τουριστική σεζόν να έχει μόλις ξεκινήσει η Marketing Greece παρουσιάζει τον στρατηγικό της σχεδιασμό για το 2019 και αναλύει την στρατηγική της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα από τον εμπλουτισμό και την προβολή εξειδικευμένων προϊόντων/εμπειριών, την περαιτέρω διείσδυση στις κύριες αγορές και την ενδυνάμωση παρουσίας της χώρας στις αγορές της Αμερικής και του Καναδά, η Marketing Greece στοχεύει στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης, την άμβλυνση της εποχικότητας και την καλύτερη γεωγραφική κατανομή.

Όπως τονίζεται, με στρατηγικό άξονα τη σύνθεση δυνάμεων και συμμαχιών, η Marketing Greece ενισχύει την εξωστρέφειά της και την επαφή της με το σύνολο της τουριστικής αγοράς αναπτύσσοντας νέα μοντέλα συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Για το 2019 το ανθρώπινο στοιχείο, που αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας όπως προκύπτει μέσα από έρευνες, τοποθετείται στον πυρήνα του ολοκληρωμένου destination marketing plan της εταιρείας. Πρωτότυπες καμπάνιες που αναδεικνύουν την επαφή με τον άνθρωπο, “Oh My Greece | Unlock the feeling” καμπάνια, καινοτόμες digital δράσεις που εστιάζουν στην προβολή ανθρωποκεντρικών εμπειριών, διευρυμένες ενέργειες δημοσιότητας με concept “Live it Like a Local”, επανασχεδιασμός του www.discovergreece.com και επανατοποθέτηση του ως καινοτόμο στην αγορά των DMOs διεθνώς, είναι μέρος των projects που η Marketing Greece έχει σχεδιάσει και υλοποιεί.

«Η χάραξη στρατηγικής και ο σχεδιασμός στοχευμένων ενεργειών αποτελούν το σημείο εκκίνησης του ετήσιου marketing plan που εκπονούμε. Για εμάς το destination marketing δεν περιορίζεται απλά σε μια σειρά δράσεων αλλά προϋποθέτει την ανάλυση του ανταγωνισμού, την περιγραφή των στόχων και των εργαλείων, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών και φυσικά την υιοθέτηση διεθνών travel trends. Στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε ευέλικτοι και πιο κοντά στο ταξιδιωτικό κοινό δημιουργώντας νέους διαύλους επικοινωνίας και αμεσότερης επαφής.

Παράλληλα, για το 2019 συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας μας μέσα από την αξιοποίηση του ερευνητικού έργου του ΙΝΣΕΤΕ, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με DMOs διεθνώς, τη συμμετοχή μας σε destination marketing courses. Η διαρκής εξέλιξή μας είναι βασική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων μας» δήλωσε σχετικά η CEO της Marketing Greece, Ιωάννα Δρέττα.