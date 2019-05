Το Gold βραβείο στην κατηγορία On Line Strategy αφορά στην απόλυτα στοχευμένη στρατηγική στο Performance Marketing που ακολούθησε η SUPERFAST FERRIES, η οποία οδήγησε σε αύξηση των Online κρατήσεων κατά το 2018.

