Μεταξύ των στελεχών που συμμετείχαν στο συνέδριο και αποτελούσαν μέρος της ομάδας συζήτησης (debate) στο panel των ομιλητών αναφέρουμε τους: Piotr Henicz, αντιπρόεδρος της Itaka, Maciej Nykiel, CEO Neckermann Podróże, Janusz Śmigielski, marketing manager of Grecos Holiday, Leila Ben Arfi, πρόεδρος της Best Reisen Group, Ahmed Meddeb εκπρόσωπος τουρισμού Discover Tunisia, Marzena Henszel εκπρόσωπος τουρισμού Love Cyprus, Paddington Tucker, Travel Advance, public relations manager για το Ντουμπάι και την Μάλτα στην Πολωνία.

More in this category: