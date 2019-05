Ανεβαίνει ο πήχης της ποιότητας σε δυο βασικούς προορισμούς της χώρας, τα Χανιά και την Κω με δυο νέα συγκροτήματα που έρχονται το Μάιο. Το ένα είναι το Casa Cook Chania, της Domes Resorts που ήδη διαθέτει τα Domes of Elounda, Autograph Collection, το κοσμοπολίτικο Domes Noruz Chania, Autograph Collection και το Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu.

