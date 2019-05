Η Marketing Greece δίνοντας έμφαση στην πολυδιάστατη προσωπικότητα της Αθήνας, σε λιγότερο γνωστούς (νησιωτικούς και ηπειρωτικούς) προορισμούς, στην ελληνική γαστρονομία αλλά και στις ξεχωριστές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης στη χώρα μας, προκάλεσε το ενδιαφέρον δημοφιλών διεθνών ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018.

Μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα δημοσιότητας, εναρμονισμένο με τις marketing προτεραιότητες της εταιρείας, η Marketing Greece ανέδειξε ελληνικούς προορισμούς και αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσα από ένα πλήθος αφιερωμάτων σε διεθνή ΜΜΕ. Συνολικά προέκυψαν 1.041 δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα καθώς και 6 τηλεοπτικά αφιερώματα. Δημοσιογραφικές αποστολές από 11 αγορές συμμετείχαν σε 76 press trips και επισκέφθηκαν 47 προορισμούς της Ελλάδας.

Ενδεικτικά αναφέρονται το τηλεοπτικό αφιέρωμα του CNN International, όπου η εκπομπή “Quest’s World of Wonder” «αποκρυπτογράφησε» σε 3 επεισόδια το DNA της Αθήνας, παρουσιάζοντας τον κλασικό αλλά και σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης, τις ανερχόμενες γειτονιές καθώς και το ξεχωριστό πνεύμα της πρωτεύουσας συνομιλώντας με ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Το καναδικό ταξιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Évasion,αφιέρωσε 4 επεισόδια στις αθηναϊκές γειτονιές, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της πόλης. To Conde NastTraveller Ισπανίας επισκέφθηκε την Ελάτη, το Πήλιο, το Ζαγόρι και την Πάργα, με τον δημοσιογράφο να ανακηρύσσει την Ελλάδα ως έναν από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς για το 2018. Η κορυφαία σε τηλεθέαση πρωινή ενημερωτική εκπομπή του γαλλικού καναλιού France 2,Télématin, εξερεύνησε τη γαστρονομία, τη φυσική ομορφιά και την ήρεμη ζωή της Ικαρίας, ενώ η γερμανική εφημερίδα Die Zeit δημοσίευσε εκτενές άρθρο για την Κρήτη και το έθιμο των ρακοκάζανων, προβάλλοντας τα ήθη και έθιμα του νησιού. Τέλος, η The Sunday Times κατέγραψε τα must-see κλασικά αξιοθέατα της Αθήνας, σύγχρονα εστιατόρια της πόλης καθώς και nightlife επιλογές, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως έναν ιδανικό city break προορισμό.

Παράλληλα, η ψηφιακή πλατφόρμα προώθησης storytelling ταξιδιωτικών εμπειριών για διεθνείς digital influencers, Blogtrotters, ανέδειξε την ελληνική γαστρονομία. Με concept “Bite-Sized Greece”, digital influencers ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να ανακαλύψουν τους προορισμούς μέσα από τα τοπικά προϊόντα αλλά και τα τοπικά προϊόντα μέσα από τους προορισμούς. To αποτέλεσμα της ενέργειας αποτυπώθηκε σε 154 blog posts, 12 vlogs και περισσότερα από 5.000 social media posts που ταξίδεψαν το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό σε 33 προορισμούς.

«Η πρόκληση θετικής δημοσιότητας για τη χώρα μας έχει πραγματικά ξεχωριστή αξία, καθώς προσδίδει επιπλέον δυναμική στην προβολή και προώθηση της Ελλάδας και των εμπειριών της στο εξωτερικό. Το στοιχείο που την διαφοροποιεί είναι ότι οι δημοσιογράφοι και οι digital influencers που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα μας δεν γράφουν απλώς για αυτό που τους προτείνουμε αλλά το βιώνουν οι ίδιοι, το αποτυπώνουν και το μοιράζονται με το κοινό τους. Το PR είναι βασικός πυλώνας της δραστηριότητας μας, από την αρχή της λειτουργίας μας και αποτελεί στρατηγική μας επιλογή η διαρκής επένδυση σε αυτόν», δήλωσε σχετικά η CEO της Marketing Greece, Ιωάννα Δρέττα.